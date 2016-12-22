Экс-главу астраханского УФСИН осудили за ремонт силами подчиненных

Суд вынес приговор по делу экс-начальника Астраханского управления Федеральной службы исполнения наказаний Алексея Киктева. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следователей, в 2015 году Киктев получил от своего родственника в пользование частный дом на территории города. «В период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года Киктев, превышая свои должностные полномочия, потребовал от двух своих подчиненных «облагородить» его домовладение», — рассказали в СКР.

Подчиненные выполнили требование начальника. Они скинулись и приобрели «материалы и комплектующие для изготовления окон, лестницы, шкафов, вольера для собаки, а также тротуарную плитку на общую сумму более 400 тыс. руб.». Сами предметы обстановки для дома начальника УФСИН произвели заключенные. После этого предметы и материалы вывезли на служебном транспорте тюремного ведомства в дом Киктева.

Тем не менее, скрыть злоупотребления начальнику УФСИН не удалось. Домом Киктева заинтересовались в МВД и ФСБ. Его дело было передано в суд, где Киктева признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Суд не стал приговаривать Киктева к заключению, однако ему на три года запрещено занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в государственных, муниципальных учреждениях и правоохранительных органах.

В понедельник, 30 октября, в Магнитогорске осудили полковника ФСИН по делу о вымогательстве. Как установило следствие, он вместе со своим подельником угрожал предпринимателю, пытаясь добиться от него суммы в 5 млн руб.