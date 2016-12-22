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МВД России перекрыло крупный канал контрабанды наркотиков из Европы
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МВД России перекрыло крупный канал контрабанды наркотиков из Европы
Общество, 12:13
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МВД России перекрыло крупный канал контрабанды наркотиков из Европы

Сотрудники управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу совместно с подразделениями Федеральной таможенной службы перекрыли крупный канал контрабанды наркотиков из Европы. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы наркодилеров и изъяли из оборота более 100 кг наркотиков и сырья для производства запрещенных веществ.

Злоумышленников заметила полиция, когда они планировали создать новые каналы сбыта наркотиков из Европы через интернет. Так, наркодилеры намеревались поставлять в Россию кокаин, экстази, ЛСД, амфетамин, метамфетамин, марихуану и гашиш.

Одного из подозреваемых задержали при получении посылки из Германии, в которой находилась партия наркотиков весом более 1 кг. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый получил несколько посылок с запрещенными веществами из Бельгии, Голландии и других стран. Он также получал наркотики в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Уфе и Челябинске. После этого он развозил партии наркотиков (от 1 до 10 кг) в Тольятти, Уфу, Оренбург и Челябинск. В частности, в Уфе на двух городских кладбищах были найдены 240 тайников с «зельем».

Позднее в Ростовской области оперативники обнаружили подпольную лабораторию по производству наркотиков. Общая площадь помещения составляла около 600 кв. м. В лаборатории производили мефедрон, полиция изъяла на месте более 20 кг наркотика и около 100 кг сырья. Там же полицейские задержали двух человек, причастных к производству запрещенных веществ.

В лесу рядом с лабораторией был найден тайник с 25 кг различных наркотиков. Их прятали в детские игрушки и рассылали по почте клиентам. Вес одной посылки составлял от 2,5 до 10 кг. Кроме того, еще один тайник с 10 кг метамфетамина был найден в Ленинградской области.

По данным фактам МВД России возбудило 47 уголовных дел по ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств) и 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
Теги: МВД , Европа , наркотики , наркодилеры
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