В Крыму возбудили три дела о диверсиях

В Крыму региональное управление ФСБ возбудило три уголовных дела о диверсиях на объектах газотранспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия). В ФСБ отметили, что обвиняемых и задержанных по делам пока нет.

Накануне, 1 ноября, стало известно о повреждении двух газопроводов в Крыму и одной башни электропередачи. О внешнем повреждении трубы с газом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Власти Крыма допустили вероятность того, что это была диверсия. Без газа из-за аварии остались более 1,1 тыс. человек, еще 800 человек остались без света. В течение суток власти обещали восстановить поставку газа и электричества потребителям, однако, по данным «Интерфакса», ремонтные работы еще продолжаются.

По словам главы компании «Крымгазсети» Сергея Тарасова, в связи со случившимся на объектах газотранспортной инфраструктуры усилены меры безопасности.