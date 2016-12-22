Пациенты психдиспансера под Смоленском устроили беспорядки

Пациенты психдиспансера под Смоленском, проходившие медосвидетельствование по уголовным делам, устроили беспорядки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, беспорядки прошли в одном из психдиспансеров в пригороде Смоленска. «Часть пациентов, подлежащих психиатрической экспертизе по уголовным делам, устроили дебош. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали несколько десятков человек — зачинщиков и активистов дебоша», — сообщил источник. Полицейские изъяли у задержанных арматуру и палки, отмечал он.

Позже в региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что группа пациентов устроила погром в Смоленской областной психиатрической больнице, пишет ТАСС. «Сотрудники Росгвардии и полиции были привлечены для восстановления общественного порядка», — отметили в ведомстве.

По информации СК, изначально «стал вести себя неадекватно один из пациентов», после чего к нему присоединились и другие. «Больнице был причинен имущественный ущерб», — добавили в управлении. Пациенты и персонал больницы в результате случившегося не пострадали. В настоящий момент в психбольнице работают сотрудники регионального управления СК, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают персонал.