Генассамблея ООН потребовала от США прекратить торговую блокаду Кубы

Генассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, которой призвала США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, которая продолжается уже более 50 лет, передает Reuters.

Документ поддержала 191 страна, Израиль и США проголосовали против. Это 26-й раз, когда в ООН принимают соответствующую резолюцию, она принимается на каждой сессии Генассамблеи с 1992 года. В прошлом году Вашингтон воздержался от голосования по этому проекту, начав процесс нормализации отношений с Гаваной.

Резолюция не имеет законодательной и обязывающей к действиям силы, в ней констатируется, что экономическая, торговая и финансовая блокады Кубы влечет за собой неблагоприятные последствия для граждан страны.​

США разорвали свои дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. Спустя 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале восстановления диалога. После этого на Кубе вновь открылось американское посольство, а страну посетил занимавший пост президента США Барак Обама. С приходом в Белый дом республиканца Дональда Трампа позиция Вашингтона по вопросам отношений с Кубой изменилась, в частности, США восстановили ряд отмененных Обамой ограничений.