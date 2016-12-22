Мутко встревожило решение МОК об отстранении Легкова и Белова от Олимпиад

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпиад вызывает ​«огромную тревогу и недоумение», заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС. В этой ситуации Мутко порекомендовал обратиться в суд.

«Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение. Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одной положительной пробы, и он бессилен против каких-то косвенных улик. «Правильное и закономерное решение — обратиться с апелляцией в КАС (Спортивный арбитражный суд. — РБК)», — заявил Мутко. Вице-премьер подчеркнул, что спортсменам будет оказана всяческая поддержка, если они решат подать апелляцию на решение МОК.

Легков и Белов были отстранены от Олимпиад в связи с употреблением допинга на зимних Играх в Сочи (тогда Легков выиграл золотую медаль). Следователи комиссии Макларена предположили, что лыжники могли принимать «коктейль Родченкова» — смесь из трех запрещенных стероидов с алкоголем. Помимо двух лыжников на основании расследования от участия в международных соревнованиях также были отстранены Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.