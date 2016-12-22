В Петербурге скончался создатель материалов для атомных реакторов

Ученый-атомщик, лауреат Государственной премии в области науки и технологий Георгий Карзов скончался на 79-м году жизни в Санкт-Петербурге через несколько дней после ДТП. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей».

Карзов занимал пост замдиректора ЦНИИ. Прощание с ученым состоится 3 ноября с 10:00 до 12:00 мск в здании ЦНИИ. В 13:00 мск состоятся похороны на Преображенском кладбище Санкт-Петербурга.

Ученый попал в ДТП 27 октября на 26-м км трассы «Сортвала». Водитель не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в ограждение и съехала в кювет. Пострадавшего Карзова и его жену госпитализировали. Их состояние оценивалось как тяжелое и среднее соответственно.

Карзов был доктором технических наук, профессором. В 2013 году президент Владимир Путин наградил Карзова Государственной премией в области науки и технологий «за создание нового класса высокорадиационностойких материалов для корпусов атомных реакторов и методов продления сроков их эксплуатации».