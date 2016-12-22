В ФБК опровергли участие генерала ФСБ в создании фильма о Медведеве

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров в разговоре с РБК назвал слова экс-депутата Ильи Пономарева о том, что генерал ФСБ Олег Феоктистов предоставил информацию для расследования «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве, смешными и абсурдными.



«Я лично не понимаю, откуда взялся в его голове этот самый Феоктистов, но звучит всё смешно и абсурдно. Из этого видно, что Пономарев не читал и не смотрел наше расследование. Все, кто смотрел, видят, откуда берутся документы, справки, как идет связь от одной компании к другой и строится расследование. В принципе, любой, кто читал расследование, может его повторить», — сказал он.

О том, что именно Феоктистов являлся источником информации для создателей фильма «Он вам не Димон», Пономарев заявил в эфире «Эха Москвы». «У меня информация от Москвы, что именно Феоктистов был оператором», — сообщил он. При этом Пономарев утверждает, что передача данных ФБК со стороны Феоктистова была связана с аппаратной борьбой в правительстве и фигурой Игоря Сечина. По его словам, именно с передачей данных ФБК связано увольнение генерала из «Роснефти».

Пономарев подчеркнул, что не собирается осуждать Навального за получение информации от генерала ФСБ. «Я ни в чем Навального не обвиняю, потому что на его месте я, наверное, поступил бы так же. То есть мочить своих противников — какая разница, кто тебе поднес патроны? В данном случае поднесла патроны эта «башня Кремля», на следующий день «либеральная башня» поднесет патроны стрелять в ту стороны. Какая разница? Главное, чтобы информация была достоверной», — рассказал он.

Генерал ФСБ Олег Феоктистов является одним из ключевых свидетелей по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Он был вице-президентом и руководителем службы безопасности «Роснефти», и источники РБК называют его одним из организаторов ареста бывшего главы Минэкономразвития. В марте Феоктистов покинул «Роснефть». По словам главы компании Игоря Сечина, он вернулся на службу в ФСБ. Однако позднее стало известно, что Феоктистов стал советником по кадрам главы санируемого банка «Пересвет».