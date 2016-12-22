Путин подтвердил возможность создания газового коридора в Иран

Россия готова поставлять газ в Северный Иран через территорию Азербайджана. Информацию об этом подтвердил во время пресс-конференции в Тегеране Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Президент отметил тот факт, что, несмотря на то что Россия, Иран и Азербайджан являются крупными производителями углеводородов, это не значит, что они обязаны конкурировать. Также Путин подчеркнул, что наличие крупных объемов ресурсов во всех этих странах не исключает возможности взаимных поставок. «Я бы хотел обратить внимание на то, что, несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг другу. Имею в виду логистику внутреннюю. Ну, например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров», — рассказал он.

Путин напомнил об опыте успешного сотрудничества поставщиков углеводородов в рамках ОПЕК. «Кстати говоря, координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель», — подчеркнул он.

В Тегеран Владимир Путин приехал на трехсторонний саммит России, Ирана и Азербайджана. Предыдущая встреча в этом формате прошла в августе 2016 года в Баку. Тогда азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил создать через территорию своей страны общий энергокоридор.