В Новосибирске взломавший электронный дневник гимназист пойдет под суд

Новосибирские следователи завершили расследование и передали в суд дело 16-летнего ученика гимназии, который взломал электронный дневник и исправлял плохие оценки. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

По версии следствия, весной 2016 года ученик при помощи специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала гимназии и сообщил их своему однокласснику.

В течение следующего месяца гимназист исправлял себе и своим одноклассникам плохие оценки. В ноябре 2016 года преподаватели заметили изменения в электронном журнале и сообщили об этом в полицию.

По факту взлома возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Сейчас гимназист находится под подпиской о невыезде.