Турчак назвал «оговором» заявления о его причастности к избиению Кашина

Экс-губернатор Псковской области и и.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал «оговором» заявления о его причастности к избиению журналиста Олега Кашина. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.

«В отношении меня широкий комплекс следственных мероприятий показал, что я ни к одному, ни ко второму, ни к третьему делу не причастен», — сказал Турчак. Он добавил, что не будет оправдываться в том, «чего не совершал».

По словам Турчака, «оговор» совершили известные следствию лица, которые объявлены в международный розыск и сейчас находятся в США​​. «Сами можете додумать, почему выбрана эта страна», — подчеркнул Турчак.

Кашина избили в 2010 году. Тогда журналист назвал Турчака организатором нападения. Сам политик отвергал все обвинения. Перед избиением у Кашина и Турчака произошел конфликт в «Живом журнале», журналист обозвал бывшего губернатора. Турчак потребовал извинений от Кашина, но журналист не стал этого делать.

Кашин в 2015 году заявил, что нападение было организовано управляющим АО «Заслон» (бывший холдинг «Ленинец») Александром Горбуновым. Основными акционерами АО в декабре 2014 года были ЗАО «Система», подконтрольная Горбунову и «Ленинец», которым владеет супруга Турчака.

Экс-губернатор заявил, что Горбунова «втянули» в историю с нападением из-за того, что некий экс-подчиненный Горбунова пытается получить контрольный пакет акций «Заслона».

По делу Кашина проходят три человека: Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и разыскиваемый Вячеслав Борисов. Они были сотрудниками ОАО «Механический завод». По словам Веселова, Горбунов приказал ему найти и избить Кашина после оскорбления Турчака. Сам Горбунов заявлял, что Веселов его оговорил.