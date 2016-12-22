Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для основателя корейской Lotte Group

Южнокорейская прокуратура запросила 10 лет тюрьмы и штраф в 300 млрд вон ($269 млн) для обвиняемого в коррупции 94-летнего основателя корейской Lotte Group Сина Гёкхо. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Учитывая статус и роль [Гёкхо] в этом преступлении и масштабы прибыли, которые он получил непосредственно или через членов семьи, для него неизбежно суровое уголовное наказание, несмотря на его возраст и состояние здоровья», — заявил прокурор во время судебного заседания.

Аналогичное наказание было запрошено неделю назад для сына Гёкхо, 63-летнего председателя совета директоров Lotte Group Син Дон-бина. Также прокуратура потребовала семь лет тюрьмы для другого сына Гёкхо, Син Ён-джа, и пять лет для третьего сына, Син Дон-джу. Их обвинили в сговоре со своим отцом.

Гёкхо предъявили обвинение в октябре 2016 года. По данным следствия, Гёкхо выплатил около 50 млрд вон ($44 млрд) членам своей семьи, которые никогда не работали в Lotte Group. Гёкхо также обвинили в передаче акций Lotte Holdings членам своей семьи в 2007 году, чтобы не платить налоги в размере 70 млрд вон ($62 млрд). Кроме того, бизнесмен нарушил концессионный договор сети кинотеатров Lotte Cinema, внеся в него свою любовницу, чем вызвал убытки для компании.

Адвокат Гёкхо заявил, что члены семьи Гёкхо получали зарплату в Lotte Group, так как компания не выплачивала им дивидендов. По его словам, обвинение в уклонении от уплаты налогов также нельзя оценивать на основе действующих стандартов передачи акций компании. Защитник призвал суд отпустить Гёкхо, «без вреда для его патриотизма и менеджмента». Сам Гёкхо заявил, что члены его семьи работали в Lotte Group и законно получали зарплату.

Один из руководителей Lotte Group, зампред правления компании Ли Ин-вон, был найден мертвым 26 августа 2016 года. По предварительным данным, он совершил самоубийство. В тот день он должен был идти на допрос в правоохранительные органы по делу о подозрительных сделках Lotte Group. В июле 2016 года в компании были проведены обыски. В июле 2016 года также была задержана дочь Гёкхо Син Юн-я. Ее обвинили в злоупотреблениях и растратах средств компании.