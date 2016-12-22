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Турецкие томаты появятся в российских магазинах в ноябре
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Турецкие томаты появятся в российских магазинах в ноябре
Бизнес, 16:49
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Турецкие томаты появятся в российских магазинах в ноябре

Крупнейшие российские продуктовые сети или уже договорились о возобновлении продаж турецких томатов, или ведут соответствующие переговоры, рассказали опрошенные РБК ретейлеры.

Сеть «Ашан» ведет переговоры о возобновлении поставок томатов из Турции, рассказала РБК директор по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. «Компания «Ашан Ритейл Россия» готова возобновить поставки турецких томатов и в настоящее время ведет переговоры с поставщиками. Ориентировочно поставки продукции в магазины сети начнутся через 2–3 недели», — сказала Курносова. Обсуждаемые объемы поставок в сети не уточнили.

Переговоры с турецкими поставщиками также ведет X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), но конкретных договоренностей на данный момент нет, уточнил представитель пресс-службы компании.

В импорте турецких томатов заинтересована также ГК «Дикси». «Готовы закупать турецкие томаты и рассматривать коммерческие предложения. Поставки в магазины сможем организовать в течение 1–2 недель», — сказал представитель «Дикси», отметив, что переговоры с поставщиками еще не проводились.

В сети «Лента» отметили, что не ощущают острой потребности в турецких томатах. «В сезон весь объем томата мы закрываем за счет отечественных производителей, а вне его — марокканскими помидорами, которые устраивают нас по цене и качеству», — рассказали в пресс-службе «Ленты», добавив, что из турецкой продукции им могут быть интересны только томаты на ветке.

Возвращение в сети турецких томатов повлияет на цены, считает представитель «Дикси». Резких скачков, по его мнению, не будет, но цены станут более стабильными и предсказуемыми.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее ввоз турецких томатов в Россию с 1 ноября по квотам в объеме до 50 тыс. т в год. Россельхознадзор по итогам инспекции разрешил возобновить поставки томатов с трех крупных предприятий Турции.

Россия запретила ввоз томатов и ряда другой сельхозпродукции из Турции с 1 января 2016 года после того, как турецкие ВВС сбили у границы Сирии российский самолет Су-24.

До введения эмбарго турецкие помидоры занимали 57% российского рынка в денежном выражении.

Теги: Турция , продуктовый ретейл , томаты
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