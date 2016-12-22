В Ангарске СК начал проверку данных о смерти врача после 30-часовой смены

Следственный комитет начал проверку информации о смерти акушера-гинеколога в Ангарске, после того как она отработала дежурную смену, длившуюся более 30 часов. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Иркутской области.
Однако пресс-служба местного минздрава утверждает, что длительность смены составила 24 часа. Эти данные ведомство приводит со ссылкой на Ангарский перинатальный центр, в котором работала 51-летняя Оксана Кивлева. «Ее тело без признаков жизни было обнаружено ближайшими родственниками утром 27 октября 2017 года у нее дома», — сказано в сообщении. По факту смерти акушера ведомство начало проверку.
В настоящее время такая информация о Кивлевой с сайта перинатального центра удалена. На это обратил внимание местный интернет-портал Irk.ru.
По факту смерти врача Следственный комитет начал доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).