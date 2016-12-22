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СК возбудил дело после убийства советника главы Электростали
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СК возбудил дело после убийства советника главы Электростали
Общество, 14:30
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СК возбудил дело после убийства советника главы Электростали

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства советника главы городского округа Электросталь Дарьи Туркиной в подмосковном Ногинске. Об этом говорится на сайте главка СК по Московской области.

По данным следствия, 31 октября в одном из частных домов по улице Малобуньковская в городе Ногинске было обнаружено тело 29-летней женщины с множественными ножевыми ранениями, от которых она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Следствие задержало подозреваемого, его личность устанавливается.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убийство советника не связано с ее служебной деятельностью. «Это преступление носит бытовой характер», — сказал собеседник агентства.

Теги: СК , Подмосковье , Убийство , Электросталь
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