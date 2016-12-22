В Москве из банковской ячейки похитили более 22 млн руб.
Общество, 10:36
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В Москве из банковской ячейки похитили более 22 млн руб.
В центре Москвы из банковской ячейки неизвестные похитили 22,6 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел по адресу: ул.Тверская, д.8 (в здании расположены филиал «Центральный» банка ВТБ, а также офис Банка Москвы). «31 октября в 13:03 на службу «02» поступило сообщение о краже денежных средств из банковской ячейки. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.
В 2016 году неизвестные похитили 30 млн руб. из двух банковских ячеек Газпромбанка. Позднее сотрудники полиции нашли украденную сумму денег и самих злоумышленников, их арестовали.