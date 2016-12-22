Поврежденный газопровод в Крыму пообещали восстановить в течение дня

Поврежденный газопровод под Алуштой может быть восстановлен в течение дня, заявил директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов, передает ТАСС. Глава предприятия не исключил вероятность того, что труба была повреждена в результате диверсии.

По словам Тарасова, перед устранением последствий аварии необходимо установить причины произошедшего. «Возможен подрыв, внешнее воздействие [на газопровод], потому что [есть] деформация трубы», — рассказал Тарасов.

Глава «Крымгазсети» добавил, что с учетом этой версии на газопроводах в Крыму усилены меры безопасности. «Мы ввели план антитеррористической противодиверсионной деятельности, контактируем с органами правопорядка: полицией, ФСБ и Росгвардией, [находимся] в тесном контакте с «Черноморнефтегазом», усилено движение [патрулирование] вдоль трасс газопроводов, то есть [проводится] более частый обход и осмотр трасс газопроводов по всему Крыму», — сообщил он.

О повреждении газопровода в районе Виноградного под Алуштой стало известно в ночь на 1 ноября. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, одной из версий произошедшего является диверсия. Одновременно с повреждением газопровода в этом же районе обрушилась линия электропередачи. Из-за повреждения без газа остались 1,2 тыс. человек.