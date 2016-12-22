Огонь Олимпиады-2018 доставили в Южную Корею

В южнокорейский Пхёнчхан — организатора зимних Олимпийских игр 2018 года — доставили олимпийский огонь за 100 дней до церемонии открытия соревнований. Теперь огонь отправится в путешествие по Южной Корее до 9 февраля. Об этом сообщается на официальной странице игр в Пхёнчхане в Twitter.

Олимпийский огонь вручили организаторам в 11:00 утра по местному времени (5:00 мск). По словам президента оргкомитета зимних Игр 2018 года Ли Хи Бома, соревнования станут гарантом «мира и согласия», несмотря на эскалацию конфликта с Северной Кореей.

«Мы готовы приветствовать мир в Пхёнчхане. Строительство соревнований и внеконкурсных площадок уже завершено», — сказал Ли за несколько минут до того, как ему вручили бело-золотой факел с олимпийским пламенем.

Южнокорейский этап эстафеты будет включать 17 городов и провинций по всей стране. Зажгли олимпийский огонь в Афинах 23 октября.