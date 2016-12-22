В тоннеле на ТТК в Москве перевернулась бетономешалка
Общество, 08:49
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В тоннеле на ТТК в Москве перевернулась бетономешалка
Бетономешалка «Скания» перевернулась на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве, сообщает МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в 6.30 утра, в тоннеле на съезде с Кутузовского проспекта на Ленинский проспект.
В результате происшествия никто не пострадал, не было и разлива бетона.
На месте проводятся аварийно-спасательные работы с участием инженерной техники МЧС.
Спасатели рекомендуют водителям выбирать маршруты объезда, так как движение на указанном участке затруднено.