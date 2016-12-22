Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров в Китае

В Хабаровске синоптики зафиксировали небольшое задымление. Об этом сообщается на сайту ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«За вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — сказано в сообщении. По данным МЧС, на территории самого Хабаровска природных пожаров нет.

Ранее Росприроднадзор предупреждал, что в Хабаровском крае образуется задымление в связи с лесными пожарами в Китае и переносом воздушных масс по пойме реки Амур. В ведомстве уточняли, что дымом затянет южный и центральный районы края.​