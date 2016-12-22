МЧС сообщило о гибели трех человек в Алтайском крае из-за пожара

В ночь на 1 ноября из-за пожара в селе Плотава в Алтайском крае погибли три человека. Сообщение размещено на сайте регионального управления МСЧ.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в районную пожарную часть в третьем часу ночи.

До прибытия спасателей пожар тушили местные жители, при этом из-за позднего времени огонь был замечен соседями только тогда, когда уже вырвался наружу, а все помещения были задымлены.

«Добровольные пожарные, к которым вскоре присоединились и расчеты федеральной противопожарной службы, немедленно приступили к ликвидации возгорания. В работе были задействованы три автоцистерны, шесть человек личного состава», — говорится в сообщении МЧС.

От отравления продуктами горения погибли три человека — мужчина, женщина и их трехлетняя дочь.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.