Сирийские саперы при разминировании Алеппо обнаружили итальянские мины

Сирийские саперы при разминировании деревни Умм-Адаса и прилегающих к ней полей в провинции Алеппо обнаружили мины итальянского происхождения. Об этом журналистам заявил ​командир отделения саперов Язам Мухаммад, передает ТАСС.

«Это мины итальянские. В качестве взрывчатого вещества используется C-4, оно намного мощнее тротила», — пояснил военный. Мухаммад добавил, что ни одно из взрывных устройств не было хорошо замаскировано, всего было найдено коло 30 мин.

Саперы также нашли неразорвавшиеся самодельные снаряды, изготовленные боевиками из газовых баллонов.

Боевики удерживали этот район Сирии более трех лет, Алеппо был освобожден в декабре прошлого года. Во время активной операции по освобождению провинции сирийской армией от боевиков вооруженной оппозиции в сентябре—декабре 2016 года, по разным данным, погибли около 1,5 тыс. военных с обеих сторон и еще столько же гражданских лиц.