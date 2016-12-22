В Иркутской области авария обесточила Транссибирскую магистраль

В результате аварии в Иркутской области была обесточена часть Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России, передает «Интерфакс».



Как отмечается в сообщении, отключение электричества произошло 31 октября в Нижнеудинском районе. В 21:05 мск защита отключила две линии электропередачи «Нижнеудинск — ВРЗ» и «ВРЗ — Замзор». В результате были обесточены две подстанции мощность 110 кВ «ВРЗ» и «Ук», которые принадлежат Российским железным дорогам. Мощность отключенной инфраструктуры РЖД составила 33 МВт, бытовых потребителей — 0,8 МВт.

В Минэнерго отметили, что из-за отключения электричества был зафиксирован сбой в движении 19 грузовых и одного пассажирского поездов максимальной продолжительностью один час и две минуты.Также были обесточены пять населенных пунктов Нижнеудинского района. В 23:25 было подано электричество на линию электропередач «Нижнеудинск — ВРЗ», а в 23:43 на «ВРЗ — Замзор».

По Нижнеудинскому району проходит Восточно-Сибирская железная дорога на Транссибирской магистрали.