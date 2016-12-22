Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,53 58,08 EUR Нал. 68,26 67,63 USD Бирж. 58,32 +0,35 EUR Бирж. 67,93 +0,39 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6387,81 -57,83 ММВБ 2064,31 -0,05% РТС 1113,41 -0,95% Brent 61,12 -0,10% DJIA 23377,24 +0,12% Nasdaq 6727,67 +0,43% FTSE 7493,08 +0,07%
В Иркутской области авария обесточила Транссибирскую магистраль
Лента новостей
СМИ узнали о раздумьях в «Азбуке вкуса» о выходе на IPO 06:36, Бизнес Жертвами теракта в Нью-Йорке стали пятеро граждан Аргентины 05:43, Общество Посол России на встрече с Тиллерсоном отметил «ущербность» санкций США 05:39, Политика Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль в США 04:56, Политика Тиллерсон встретился с российским послом в США 04:29, Политика Подозреваемый в теракте в Нью-Йорке оставил записку о преданности ИГ 04:11, Общество Бывшие каталонские министры прибыли в Барселону без Пучдемона 03:56, Политика Таможня в аэропорту Шереметьево изъяла у россиянки часы Rolex 03:24, Общество СМИ опубликовали видео задержания устроившего теракт в Нью-Йорке водителя 03:17, Общество НАК сообщил о внешнем повреждении линии газопровода в Крыму 03:06, Политика В Раде призвали временно отстранить главу МВД Украины от должности 02:59, Политика Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент 02:57, Общество В Копенгагене в результате стрельбы погиб один человек 02:12, Общество В Пентагоне объяснили причины сбора биоматериала россиян 01:56, Политика СМИ назвали имя совершившего наезд на людей на Манхэттене 01:39, Политика В аэропорту Храброво сообщили о снятии с рейса актера Александра Балуева 01:34, Общество Трамп назвал водителя наехавшего на людей в Нью-Йорке пикапа невменяемым 01:16, Общество В Лиге чемпионов определились первые участники плей-офф 01:04, Спорт NBC опубликовал видео с подозреваемым после теракта в Нью-Йорке 01:02, Общество Наталья Водянова, Гвинет Пэлтроу, Адель: как селебрити отметили Хеллоуин 00:57, Спецпроект РБК PINK Очевидцы рассказали о наезде автомобиля на людей в Нью-Йорке 00:55, Общество Что изменится в российском законодательстве в ноябре 00:43, Общество ЦСКА одержал вторую выездную победу в Лиге чемпионов 00:42, Спорт При теракте на Манхэттене погибли восемь человек 00:30, Общество В центре Нью-Йорка водитель пикапа наехал на людей. Фоторепортаж 00:25, Фотогалерея  СМИ сообщили о вылете Пучдемона из Брюсселя в Барселону 00:25, Политика Эксперты назвали наиболее нуждающиеся в помощи Москвы регионы 00:02, Экономика Трампу доложили о наезде машины на людей в Нью-Йорке 31 окт, 23:58, Общество
В Иркутской области авария обесточила Транссибирскую магистраль
Общество, 07:06
0
В Иркутской области авария обесточила Транссибирскую магистраль

В результате аварии в Иркутской области была обесточена часть Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России, передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, отключение электричества произошло 31 октября в Нижнеудинском районе. В 21:05 мск защита отключила две линии электропередачи «Нижнеудинск — ВРЗ» и «ВРЗ — Замзор». В результате были обесточены две подстанции мощность 110 кВ «ВРЗ» и «Ук», которые принадлежат Российским железным дорогам. Мощность отключенной инфраструктуры РЖД составила 33 МВт, бытовых потребителей — 0,8 МВт.

В Минэнерго отметили, что из-за отключения электричества был зафиксирован сбой в движении 19 грузовых и одного пассажирского поездов максимальной продолжительностью один час и две минуты.Также были обесточены пять населенных пунктов Нижнеудинского района. В 23:25 было подано электричество на линию электропередач «Нижнеудинск — ВРЗ», а в 23:43 на «ВРЗ — Замзор».

По Нижнеудинскому району проходит Восточно-Сибирская железная дорога на Транссибирской магистрали.

Теги: Иркутская область , отключения электроэнергии , Транссибирская магистраль
Главное
СМИ назвали имя совершившего наезд на людей на Манхэттене Политика
Материалы по теме
На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за отключения электричества Общество
Софийскому собору в Киеве пригрозили отключить свет за долг в 18 копеек Общество
В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку