В Копенгагене в результате стрельбы погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на улице Тагенсвей. По данным полиции Копенгагена, один из пострадавших был тяжело ранен, второй получил легкие ранения. Все трое имели связи с криминалом.В связи с инцидентом улица была закрыта. В полиции отметили, что стрельба имела криминальной характер.
После инцидента на Тагенсвей в Twitter полиции появилось сообщение о стрельбе на улице Истедгаде. По данным правоохранительных органов, там было совершено нападение на двух человек.
Очевидец рассказал Ekstra Bladet, что стрельба на Тагенсвей произошла около хостела. В интервью местному телеканалу TV 2 представитель полиции рассказала, что участникам стрельбы было от 28 до 32 лет.