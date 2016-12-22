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Трампу доложили о наезде машины на людей в Нью-Йорке
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Трампу доложили о наезде машины на людей в Нью-Йорке
Общество, 31 окт, 23:58
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Трампу доложили о наезде машины на людей в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп проинформирован о наезде пикапа на толпу на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщили в Белом доме, передает Reutets.

Во вторник, 31 октября, пикап выехал с дороги на велосипедную дорожку, затем врезался в школьный автобус и остановился. По предварительным данным, погибли шесть человек, пострадали 11. Источник Reutets в правоохранительных органах сообщил, что полиция рассматривает произошедшее в качестве теракта.

В Twitter полиции сообщили, что после того, как автомобиль врезался в другую машину, водитель вышел и стал «имитировать стрельбу», отметили в американских правоохранительных органах.

Теги: Нью-Йорк , Дональд Трамп , наезд на людей
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