На Манхэттене неизвестный открыл стрельбу

В Нью-Йорке на Манхэттене неизвестный выехал на пикапе на велосипедную дорожку, сбил нескольких человек. После этого он открыл стрельбу. По данным СМИ, пять человек пострадали, двое погибли

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Нью-Йорке в Нижнем Манхэттене произошла стрельба. Об этом сообщил представитель полиции, передает Reutets.



По словам собеседника агентства, инцидент произошел около автомагистрали Вест-Сайд-Хайвей. Очевидец рассказал телеканалу ABС, что мужчина поехал на пикапе по велосипедной дорожке и сбил несколько человек. Затем машина врезалась в школьный автобус. По словам собеседника телеканала, после этого водитель вышел из машины и открыл стрельбу.

В результате стрельбы, по данным ABC, пострадали четыре человека. По данным New York Post, двое человек погибли. Водитель автомобиля был задержан. Как сообщает The New York Times со ссылкой на полицию, поступают сообщения о нескольких жертвах.

Представитель мэрии подтвердил ABC сведения о нескольких пострадавших на Манхэттене. По данным CBS News и нью-йоркского телеканала PIX 11, в результате произошедшего пострадали пять человек. По даннымPIX 11, некоторые из пострадавших были на велосипедах.