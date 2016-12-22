Появилось видео из экстренно севшего в Одессе турецкого самолета

Появилось видео из салона экстренно севшего в Одессе самолета, выполнявшего рейс Москва — Стамбул. Самолет посадили из-за подозрительного поведения пассажира и найденной в туалете сумки. Видео прислала корреспондент телеканала РБК.

На видео мужчина, который сидит связанный на своем месте, выкрикивает, что у него холодные руки и не двигаются пальцы. Он требует вызвать ему скорую помощь. Пассажир также объясняет, что его связали, потому что он не выходил из кабинки туалета более 20 минут. Он добавил, что взял с собой туда сумку, потому что в ней было сменное белье. Мужчина добавил, что он является профессором университета.

Видео: РБК

Как рассказала корреспондент телеканала РБК, инцидент произошел спустя час после вылета самолета из Москвы. Возле туалета выстроилась длинная очередь из-за того, что один из пассажиров долго не выходил из кабинки. Через некоторое время стюардесса доложила о ситуации пилоту, который принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Одессы. Мужчину пытались вызволить из кабинки туалета и стучали по двери, однако он не выходил и в ответ нецензурно выражался. «В итоге удалось выломать дверь, или пассажир вышел сам», — отметила корреспондент. Она добавила, что членам экипажа при помощи других пассажиров с большими усилиями удалось связать мужчину и посадить его обратно на свое место.

Корреспондент добавила, что свое длительное пребывание в туалете пассажир объяснил проблемами с желудком. По его словам, члены экипажа насильно его оттуда вытащили. Он добавил, что будет писать на них жалобу.

Самолет A320, который следовал рейсом Москва — Стамбул, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Одессы ранее 31 октября. После того как пассажир вышел из кабинки, экипаж обнаружил там сумку. Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что после посадки для осмотра предмета было направлено кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины. Позже выяснилось, что ничего подозрительного в сумке не было.​