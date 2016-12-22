Появилось видео из экстренно севшего в Одессе турецкого самолета

Появилось видео из салона экстренно севшего в Одессе самолета, выполнявшего рейс Москва — Стамбул. Самолет посадили из-за подозрительного поведения пассажира и найденной в туалете сумки. Видео прислала корреспондент телеканала РБК.
На видео мужчина, который сидит связанный на своем месте, выкрикивает, что у него холодные руки и не двигаются пальцы. Он требует вызвать ему скорую помощь. Пассажир также объясняет, что его связали, потому что он не выходил из кабинки туалета более 20 минут. Он добавил, что взял с собой туда сумку, потому что в ней было сменное белье. Мужчина добавил, что он является профессором университета.
Как рассказала корреспондент телеканала РБК, инцидент произошел спустя час после вылета самолета из Москвы. Возле туалета выстроилась длинная очередь из-за того, что один из пассажиров долго не выходил из кабинки. Через некоторое время стюардесса доложила о ситуации пилоту, который принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Одессы. Мужчину пытались вызволить из кабинки туалета и стучали по двери, однако он не выходил и в ответ нецензурно выражался. «В итоге удалось выломать дверь, или пассажир вышел сам», — отметила корреспондент. Она добавила, что членам экипажа при помощи других пассажиров с большими усилиями удалось связать мужчину и посадить его обратно на свое место.
Корреспондент добавила, что свое длительное пребывание в туалете пассажир объяснил проблемами с желудком. По его словам, члены экипажа насильно его оттуда вытащили. Он добавил, что будет писать на них жалобу.
Самолет A320, который следовал рейсом Москва — Стамбул, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Одессы ранее 31 октября. После того как пассажир вышел из кабинки, экипаж обнаружил там сумку. Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что после посадки для осмотра предмета было направлено кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины. Позже выяснилось, что ничего подозрительного в сумке не было.