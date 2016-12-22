В центре Москвы два автомобиля врезались в машину с мигалками
Общество, 20:33
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В центре Москвы два автомобиля врезались в машину с мигалками
В центре Москвы две машины врезались в автомобиль с мигалками, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Авария произошла на Комсомольском проспекте, уточняет телеканал. РЕН ТВ опубликовал видео ДТП на своей странице в Twitter. На кадрах видно, как два автомобиля на перекрестке врезались в машину с мигалками.
В пресс-службе ГИБДД Москвы в разговоре с РБК отметили, что на Комсомольском проспекте «произошло мелкое ДТП без пострадавших». «Столкнулись три машины — обстоятельства выясняются», — уточнили в ведомстве. «По поводу мигалки уточнить не могу», — добавил собеседник РБК.