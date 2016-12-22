Российский вертолет «Ансат» испытают жарой в Пакистане

Холдинг «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию «Ростех», начал испытания многоцелевого вертолета «Ансат» в Пакистане. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Целью испытаний «станет подтверждение возможности эксплуатации машины в условиях высоких температур воздуха», говорится в сообщении. В планах холдинга расширить температурный режим вертолета до плюс 50 градусов по Цельсию, диапазон таким образом будет составлять от минус 45 градусов до плюс 50 градусов, отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что «Ансат» является «очень привлекательным вертолетом» в том числе для заказчиков из стран Ближнего Востока и Азии. Планируется несколько модернизаций вертолета, в том числе расширение температурного режима. «Надеюсь, положительные результаты испытаний позволят воплотить интерес потенциальных покупателей в ряд соглашений», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александра Щербинина.

В планах компании завершить испытания к середине ноября, по их итогам в Исламабаде пройдет конференция для потенциальных пакистанских заказчиков вертолета.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, он производится на Казанском вертолетном заводе. Весной 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем. Конструкция вертолета позволяет поместить на борт до семи человек.