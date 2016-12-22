В дипломатическом квартале столицы Афганистана прогремел взрыв

Взрыв, предположительно совершенный террористом-смертником, прогремел в в дипломатическом квартале Вазир Акбар Хан в столице Афганистана Кабуле, сообщает Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента с места событий, погибли по меньшей мере восемь человек. Еще несколько человек получили ранения. Взрыв прогремел в вечерний час пик, когда многие люди возвращались с работы домой. Все погибшие и пострадавшие — местные жители.

Со ссылкой на представителя полиции Кабула агентство сообщает, что взрыв, предположительно, произвел террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Российское посольство в Кабуле при взрыве не пострадало, сообщили «РИА Новости» в российском диппредставительстве. «В российском посольстве жертв и разрушений нет», — приводит агентство слова представителя посольства.