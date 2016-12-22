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ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» в 2018 году на 4%
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ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» в 2018 году на 4%
Бизнес, 18:06
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ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» в 2018 году на 4%

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить тарифы на прокачку нефти по трубопроводам «Транснефти» в 2018 году на 4%. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенного на сайте правовой информации.

Самая высокая ставка тарифа предлагается для трубопровода «Транснефть-Север» — 34,03 руб. на тонну, самая низкая для «Транснефть-Сибирь» — 10,5 руб. на тонну, следует из документа.

В сентябре 2017 года президент «Транснефти» Николай Токарев говорил журналистам, что компания сможет выполнить инвестпрограмму в 2018 году при росте тарифов на транспортировку нефти не менее 3%. ​По его словам, тарифы ежегодно индексируются на уровень инфляции, но решение принимает ФАС. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 3,4–3,7%. «Конечно, 3% — предельно минимальны для того, чтобы использовать средства для реализации инвестпрограммы», — сказал тогда он, отвечая на вопрос, будет ли компания просить большего увеличения тарифа. «С другой стороны, есть реалии, и мы исходим из этих пределов», — добавил Токарев (цитата по изданию «Нефть и капитал»).

В прошлом году ФАС индексировала тариф «Транснефти» на 3,6%, исходя из уровня инфляции, умноженного на коэффициент 0,9.

На прошлой неделе глава ФАС Игорь Артемьев говорил журналистам, что тарифы по системе «Транснефти» могут быть проиндексированы по всей системе трубопроводов равномерно примерно на уровне инфляции.

Во вторник представитель «Транснефти» отказался от комментариев.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: «Транснефть» , прокачка нефти , индексация тарифов , Антимонопольная служба
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