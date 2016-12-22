Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 58,06 EUR Нал. 68,19 67,58 USD Бирж. 58,32 +0,34 EUR Бирж. 67,89 +0,34 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6205,00 +85,11 ММВБ 2068,74 +0,17% РТС 1117,23 -0,61% Brent 60,43 -0,72% DJIA 23348,74 -0,36% Nasdaq 6698,96 -0,03% FTSE 7495,11 +0,10%
В Дзержинске отреагировали на видео с пугавшей школьников ФСБ педагогом
Лента новостей
Орешкин рассказал о подъеме России в рейтинге Doing Business 15:36, Экономика Путин распорядился за счет бюджета помочь регионам с большими долгами 15:30, Экономика В Дзержинске отреагировали на видео с пугавшей школьников ФСБ педагогом 15:21, Общество СК возбудил дело после смерти в Китае 14-летней модели из Перми 15:19, Общество СМИ сообщили о задержании экс-главы «Нафтогаза Украины» за долг Усманову 15:16, Общество В центре Таллина полиция застрелила размахивавшего ножами мужчину 15:14, Общество Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии 15:10, Политика Банк «ФК Открытие» не рассчитался по евробондам 15:04, Финансы Владелец производителя «Кириешек» стал миллиардером по версии Bloomberg 15:01, Бизнес Переход Дзюбы в «Локомотив» сорвался вопреки его желанию 14:53, Спорт Представитель амурского губернатора рассказала о сроках отгрузки угля 14:50, Бизнес Emmy отказалась награждать Кевина Спейси почетной премией 14:47, Общество ДНР и ЛНР заявили о необходимости их согласия на ввод миротворцев 14:46, Политика Урок сепаратизма: почему каталонский кризис разрешился в пользу Брюсселя 14:41, Мнение СМИ сообщили о планах покупки «Фонтанки» Евгением Пригожиным 14:40, Бизнес Атмосферное давление в Москве побило минимум 1970 года 14:39, Политика Путин встретится с аятоллой Хаменеи в Иране 14:18, Политика Кремль рассказал о собирающих биоматериал россиян эмиссарах 14:04, Общество На Киевском вокзале эвакуировали зал ожидания из-за угрозы взрыва 14:00, Общество В Подмосковье найдено захоронение собак 13:57, Общество Лавров прокомментировал арест экс-главы штаба Трампа 13:47, Политика Кремль заявил о надежде на мудрость в деле о связях Трампа с Россией 13:46, Политика Суд не дал Басте оспорить приговор за оскорбление Децла 13:44, Общество Власти Москвы повысили пенсии и пособия 13:41, Общество В ФРГ задержали 19-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта 13:41, Общество Россияне признали главной целью социальной рекламы борьбу с наркоманией 13:34, Общество В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия» 13:30, Финансы ЦБ рассказал о недоверии россиян данным о низкой инфляции 13:05, Экономика
В Дзержинске отреагировали на видео с пугавшей школьников ФСБ педагогом
Общество, 15:21
0
В Дзержинске отреагировали на видео с пугавшей школьников ФСБ педагогом

В администрации города Дзержинска считают, что пугавшая школьников проблемами с ФСБ педагог «возможно несколько преувеличила» значение вступления учеников в группу в соцсети «ВКонтакте». Так власти отреагировали на появившееся в интернете видео беседы педагога с учениками 11-го класса, вступившими в группу «Дзержинск против роста цен на проезд».

«Возможно был выбран неверный тон общения, но это было вызвано беспокойством о детях, желанием уберечь их от возможных неприятностей», — ответили на запрос РБК в администрации Дзержинска.

Власти также уточнили, что в Дзержинске уже второй год подряд работает проект «Дети и сети». Для учителей, школьников и их родителей разрабатываются обучающие материалы о безопасном поведении в социальных сетях. Осенью учителям, родителям и детям предложили «обсудить способы противостояния манипуляциям в Сети и методы психологической защиты».

Видео: Дзержинск против роста цен на проезд / ВКонтакте

28 октября в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео разговора учительницы со школьниками, которые вступили в группу «Дзержинск против роста цен на проезд». Педагог убеждала учеников, что нахождение старшеклассников в группе делает их предметом внимания спецслужб.

«Вас подписывают на революционные действия… Тебя внесут в черные списки, куда ты потом пойдешь работать… Ты жизнь свою испортишь», — говорит учительница. Она также добавляет, что протестом горожан «заинтересовалась ФСБ» и «не случайно» у администрации школы есть список учеников, состоящих в группе.

Власти Дзержинска планируют повысить цены на проезд с 18 до 25 руб. Недовольные горожане готовятся к акциям протеста, а для координации создали группу в соцсетях.

Теги: Интернет , Дзержинск , Школа
Главное
Орешкин рассказал о подъеме России в рейтинге Doing Business Экономика
Материалы по теме
Минобрнауки не увидело пропаганды в показе студентам фильма о Навальном Общество
Владимирский вуз прокомментировал показ фильма о Навальном студентам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку