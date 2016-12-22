В Дзержинске отреагировали на видео с пугавшей школьников ФСБ педагогом

В администрации города Дзержинска считают, что пугавшая школьников проблемами с ФСБ педагог «возможно несколько преувеличила» значение вступления учеников в группу в соцсети «ВКонтакте». Так власти отреагировали на появившееся в интернете видео беседы педагога с учениками 11-го класса, вступившими в группу «Дзержинск против роста цен на проезд».

«Возможно был выбран неверный тон общения, но это было вызвано беспокойством о детях, желанием уберечь их от возможных неприятностей», — ответили на запрос РБК в администрации Дзержинска.

Власти также уточнили, что в Дзержинске уже второй год подряд работает проект «Дети и сети». Для учителей, школьников и их родителей разрабатываются обучающие материалы о безопасном поведении в социальных сетях. Осенью учителям, родителям и детям предложили «обсудить способы противостояния манипуляциям в Сети и методы психологической защиты».

Видео: Дзержинск против роста цен на проезд / ВКонтакте

28 октября в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео разговора учительницы со школьниками, которые вступили в группу «Дзержинск против роста цен на проезд». Педагог убеждала учеников, что нахождение старшеклассников в группе делает их предметом внимания спецслужб.

«Вас подписывают на революционные действия… Тебя внесут в черные списки, куда ты потом пойдешь работать… Ты жизнь свою испортишь», — говорит учительница. Она также добавляет, что протестом горожан «заинтересовалась ФСБ» и «не случайно» у администрации школы есть список учеников, состоящих в группе.

Власти Дзержинска планируют повысить цены на проезд с 18 до 25 руб. Недовольные горожане готовятся к акциям протеста, а для координации создали группу в соцсетях.