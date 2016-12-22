СК возбудил дело после смерти в Китае 14-летней модели из Перми

Управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю завело дело после смерти в Китае 14-летней модели, рассказал сотрудник пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю Андрей Олин. Об этом сообщает портал 59.ru.

По его словам, дело возбуждено пока «только по факту смерти девушки» по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «С нашей стороны соответствующие поручения об оказании правовой помощи сначала будут отправлены в московский Cледственный комитет, а оттуда — в Китай», — добавил Олин.



О смерти в Шанхае 14-летней уроженки Перми Влады Д. стало известно 30 октября. Она работала в Китае в модельном агентстве по трехмесячному контракту с местным модельным агентством Esee Model Management. Как сообщили телеканалу РЕН представители Esee, в момент недомогания у школьницы не было медстраховки, которую должно было оплатить российское модельное агентство Smirnoff Models.

​Влада Д. приехала в Шанхай, чтобы участвовать в неделе моды, которая завершилась 18 октября. Ей стало плохо 25 октября, после чего она была доставлена в Шанхайский госпиталь. После этого страховка Влады Д. была оплачена китайским модельным агентством. Девушка скончалась 27 октября. Как заявили в генконсульстве России в Шанхае, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, развившаяся на почве сепсиса инфекционного поражения нервной системы. В частности, врачи обнаружили у российской модели септикопиемию, заражение крови, дисфункцию печени и почечную недостаточность. Для окончательного диагноза нужно согласие матери на вскрытие.

Согласно законодательным нормам Китая, компании могут нанимать несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных и спортивных мероприятиях в случае согласия национальных властей.