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ДНР и ЛНР заявили о необходимости их согласия на ввод миротворцев
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ДНР и ЛНР заявили о необходимости их согласия на ввод миротворцев
Украинский кризис, 14:46
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ДНР и ЛНР заявили о необходимости их согласия на ввод миротворцев

Силы ООН не будут размещены в Донбассе без согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в совместном заявлении полпреда ДНР Дениса Пушилина и полпреда ЛНР Владислава Дейнего. Заявление опубликовано на сайте народного совета ДНР.

«Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены», — говорится в заявлении.

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

Ранее 31 октября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что самопровозглашенные республики Донбасса не будут участвовать в обсуждении вопроса о вводе миротворцев на восток Украины. «Думаю, по этому вопросу решено: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ», — заявил он. Волкер подчеркнул, что цель введения миротворцев — восстановление контроля Украины над Донбассом. Он не смог уточнить, какие именно страны примут участие в формировании миротворческого контингента.

ДНР и ЛНР на заявление Волкера ответили, что спецпредставитель США по Украине «не успел ознакомиться с подлинниками минских соглашений». «Мы вышлем мистеру Волкеру копии минских документов, под которыми стоят подписи глав народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран «нормандской четверки», — отмечается в заявлении Дейнего и Пушилина. Они также подчеркнули, что ДНР и ЛНР намерены «участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер или не хочет».

В Киеве настаивают, что миротворческая миссия должна быть размещена как в зоне конфликта в Донбассе, так и на границе России и Украины. В Кремле считают, что размещение миротворцев в зоне конфликта должно быть согласовано с ЛНР и ДНР. Москва также заявляла, что миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения между сторонами украинского конфликта.

Теги: Украина , Донбасс , миротворцы
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