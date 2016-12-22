Путин встретится с аятоллой Хаменеи в Иране

Президент России Владимир Путин проведет встречу с иранским верховным руководителем аятоллой Али Хаменеи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, российский лидер проведет встречу с Али Хаменеи в рамках своего рабочего визита в Иран. «Будет двусторонняя, российско-иранская часть», — пояснил пресс-секретарь. По его словам, Путин встретится и с президентом Ирана Хасаном Рухани, также будут проведены российско-иранские переговоры в расширенном составе — их возглавят оба лидера стран.

Песков подчеркнул, что после двусторонней российско-иранской части последует трехсторонняя встреча руководителей России, Ирана и Азербайджана. В ходе этой встречи в том числе будут затронуты темы совместной работы в энергетической сфере и ​строительства Решт-Астара — транспортного коридора, который должен соединить действующие железные дороги трех стран.