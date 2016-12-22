Кремль рассказал о собирающих биоматериал россиян эмиссарах

Дмитрий Песков рассказал, кто собирает «биологические материалы» россиян. Ранее подобные случаи упомянул президент Владимир Путин, призвав граждан не беспокоиться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сбор «биологических материалов россиян» зафиксировали спецслужбы страны. Об этом Песков рассказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это информация линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители НКО [некоммерческих организаций]», — пояснил пресс-секретарь. По его словам, соответствующую информацию сотрудники спецслужб передали президенту Владимиру Путину.

Накануне, 30 октября, Путин в ходе заседания президентского Совета по правам человека о жертвах политических репрессий заявил, что в России собирают «биологический материал» проживающих в стране людей. Так президент решил ответить на вопрос председателя организации «Российский общественный институт избирательного права» Игоря Борисова о повышенном интересе жителей других стран к выборам в России.

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«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — сказал российский лидер. При этом Путин добавил, что «они» могут делать «что хотят», а россиянам следует к этой информации относиться «без страхов», хоть они стали объектом большого интереса.

Кроме того, в ходе заседания Путин при ответе на вопрос Борисова также вновь упомянул и НКО, наблюдающие за выборами. По его словам, признать в России подобные организации в качестве «социально ориентированных» можно лишь в случае, если они не финансируются другими государствами.

«Поэтому и в первой части того, что я сказал, все это [НКО и сбор биоматериалов] взаимосвязано», — подчеркивал президент.