В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия»

В Центробанке сообщили о добровольных возвратах бонусов бывших менеджеров банка «ФК Открытие», полученных незадолго до санации кредитной организации. Об этом РБК сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
«Я знаю, что есть случаи, когда бонусы возвращали», — сказал Поздышев в ответ на вопрос о том, были ли уже случаи, когда менеджеры «ФК Открытие» добровольно возвращали бонусы. «Сначала мы идем путем вежливым», — добавил зампред регулятора.
24 октября РБК со ссылкой на два источника, близкие к банку и ЦБ (который после санации банка в лице своей временной администрации руководит им), сообщил, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году.
В «Открытии» РБК подтверждали обсуждение процедуры добровольного возврата премий. «Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения», — рассказали в пресс-службе банка.
Ранее в ЦБ говорили о намерении оспорить выплату премий, которую можно интерпретировать как вывод активов. Как сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор планирует оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года — «за месяц-полтора» до отзыва лицензии.
ЦБ объявил о начале оздоровления банка «ФК Открытие» 29 августа. Банк стал первым из санированных по новой схеме при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
В середине сентября, выступая на банковском форуме в Сочи, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подробно озвучила вопросы, возникшие у регулятора к тому, как управлялся банк. Речь шла об излишне рискованной бизнес-стратегии, возможном завышении стоимости облигаций «Россия-30», значившихся на балансе банка, а также о подозрительной выплате бонусов накануне санации.
В октябре ЦБ также поставил под сомнение несколько сделок, проведенных накануне санации «ФК Открытие». Речь идет о приобретении банком у материнской структуры «Открытие Холдинг» расписок QIWI на $24 млн, а за несколько дней до этого — еще на $66 млн. Кроме того, вопросы вызывала покупка группой QIWI у «ФК Открытие» брендов digital-банков «Точка» и Рокетбанк.
Первоначально было анонсировано, что оздоровление банка «ФК Открытие» будет проходить под непосредственным руководством нынешнего главы ВТБ24 Михаила Задорнова. Но затем первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности объединить банк «ФК Открытие» и санированный уже после него Бинбанк, таким образом, они будут проходить процедуру финансового оздоровления вместе. Как сообщал РБК, вслед за Михаилом Задорновым в санируемые ЦБ Бинбанк и «ФК Открытие» может прийти еще ряд топ-менеджеров ВТБ24.
11 октября в интервью каналу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что совокупно расходы на докапитализацию санированных «ФК Открытие» и Бинбанка могут составить 800–820 млрд руб.