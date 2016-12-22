В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия»

В Центробанке сообщили о добровольных возвратах бонусов бывших менеджеров банка «ФК Открытие», полученных незадолго до санации кредитной организации. Об этом РБК сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Я знаю, что есть случаи, когда бонусы возвращали», — сказал Поздышев в ответ на вопрос о том, были ли уже случаи, когда менеджеры «ФК Открытие» добровольно возвращали бонусы. «Сначала мы идем путем вежливым», — добавил зампред регулятора.

24 октября РБК со ссылкой на два источника, близкие к банку и ЦБ (который после санации банка в лице своей временной администрации руководит им), сообщил, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году.

В «Открытии» РБК подтверждали обсуждение процедуры добровольного возврата премий. «Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения», — рассказали в пресс-службе банка.

Ранее в ЦБ говорили о намерении оспорить выплату премий, которую можно интерпретировать как вывод активов. Как сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор планирует оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года — «за месяц-полтора» до отзыва лицензии.