Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 58,03 EUR Нал. 68,18 67,57 USD Бирж. 58,31 +0,34 EUR Бирж. 67,83 +0,29 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6194,71 +74,82 ММВБ 2075,87 +0,51% РТС 1121,60 -0,22% Brent 60,44 -0,71% DJIA 23348,74 -0,36% Nasdaq 6698,96 -0,03% FTSE 7489,81 +0,03%
В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия»
Лента новостей
Атмосферное давление в Москве побило минимум 1970 года 14:39, Политика Путин встретится с аятоллой Хаменеи в Иране 14:18, Политика Кремль рассказал о собирающих биоматериал россиян эмиссарах 14:04, Общество На Киевском вокзале эвакуировали зал ожидания из-за угрозы взрыва 14:00, Общество В Подмосковье найдено захоронение собак 13:57, Общество Лавров прокомментировал арест экс-главы штаба Трампа 13:47, Политика Кремль заявил о надежде на мудрость в деле о связях Трампа с Россией 13:46, Политика Суд не дал Басте оспорить приговор за оскорбление Децла 13:44, Общество Власти Москвы повысили пенсии и пособия 13:41, Общество В ФРГ задержали 19-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта 13:41, Общество Россияне признали главной целью социальной рекламы борьбу с наркоманией 13:34, Общество В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия» 13:30, Финансы ЦБ рассказал о недоверии россиян данным о низкой инфляции 13:05, Экономика В штабе Собчак назвали причины увольнения политтехнолога Ситникова 13:04, Политика Акции «РуссНефти» и «Интеко» передали под управление ЦБ 12:53, Финансы Пьяный угонщик теплохода на Москве-реке получил два года колонии 12:50, Общество Украинская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве Амины Окуевой 12:41, Общество Сколько будет стоить перевозка в полувагоне в 2018 году? 12:40, Пресс-релизы В летевший из Антальи в Москву самолет ударила молния 12:38, Общество В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича 12:32, Политика АвтоВАЗ рассказал о новых модификациях Lada Vesta 12:29, Авто Игрок сборной России покинет НХЛ после отказа сыграть за фарм-клуб 12:27, Спорт Лавров назвал санкции «бессмысленным занятием» 12:05, Политика МВД раскрыло дело о похищении хакерами 60 млн руб. 11:48, Общество Кудрин призвал Россию отказаться от национального эгоизма 11:46, Экономика На Байкале погибли более 130 нерп 11:43, Общество
В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 13:30
0
В ЦБ рассказали о «вежливом» возврате бонусов экс-менеджерами «Открытия»

В Центробанке сообщили о добровольных возвратах бонусов бывших менеджеров банка «ФК Открытие», полученных незадолго до санации кредитной организации. Об этом РБК сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Я знаю, что есть случаи, когда бонусы возвращали», — сказал Поздышев в ответ на вопрос о том, были ли уже случаи, когда менеджеры «ФК Открытие» добровольно возвращали бонусы. «Сначала мы идем путем вежливым», — добавил зампред регулятора.

24 октября РБК со ссылкой на два источника, близкие к банку и ЦБ (который после санации банка в лице своей временной администрации руководит им), сообщил, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году.

В «Открытии» РБК подтверждали обсуждение процедуры добровольного возврата премий. «Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения», — рассказали в пресс-службе банка.

ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы
Финансы

Ранее в ЦБ говорили о намерении оспорить выплату премий, которую можно интерпретировать как вывод активов. Как сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор планирует оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года — «за месяц-полтора» до отзыва лицензии.

ЦБ объявил о начале оздоровления банка «ФК Открытие» 29 августа. Банк стал первым из санированных по новой схеме при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В середине сентября, выступая на банковском форуме в Сочи, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подробно озвучила вопросы, возникшие у регулятора к тому, как управлялся банк. Речь шла об излишне рискованной бизнес-стратегии, возможном завышении стоимости облигаций «Россия-30», значившихся на балансе банка, а также о подозрительной выплате бонусов накануне санации.

В октябре ЦБ также поставил под сомнение несколько сделок, проведенных накануне санации «ФК Открытие». Речь идет о приобретении банком у материнской структуры «Открытие Холдинг» расписок QIWI на $24 млн, а за несколько дней до этого — еще на $66 млн. Кроме того, вопросы вызывала покупка группой QIWI у «ФК Открытие» брендов digital-банков «Точка» и Рокетбанк.

Первоначально было анонсировано, что оздоровление банка «ФК Открытие» будет проходить под непосредственным руководством нынешнего главы ВТБ24 Михаила Задорнова. Но затем первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности объединить банк «ФК Открытие» и санированный уже после него Бинбанк, таким образом, они будут проходить процедуру финансового оздоровления вместе. Как сообщал РБК, вслед за Михаилом Задорновым в санируемые ЦБ Бинбанк и «ФК Открытие» может прийти еще ряд топ-менеджеров ВТБ24.

11 октября в интервью каналу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что совокупно расходы на докапитализацию санированных «ФК Открытие» и Бинбанка могут составить 800–820 млрд руб.

Теги: ЦБ , санация , "Открытие"
Главное
Акции «РуссНефти» и «Интеко» передали под управление ЦБ Финансы
Материалы по теме
АСВ получит долю в «ФК Открытие» в счет долга Финансы
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям Финансы
Во временную администрацию «ФК Открытие» перешли 23 менеджера ВТБ24 Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку