Лавров назвал санкции «бессмысленным занятием»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал западные санкции «бессмысленным занятием», которое играет лишь роль политического инструмента. Об этом он заявил в Москве на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России. Прямая трансляция велась на сайте МИДа.

По словам Лаврова, европейские коллеги предложили ему «сделать что-то, что им с их точки зрения понравится», что станет в свою очередь поводом для облегчения и снятия санкций. Тем самым, уверен министр, ограничения являются лишь политической формой, которая сама по себе не имеет смысла.

С другой стороны, Запад и США в частности, по мнению Лаврова, стремятся «использовать санкции как инструмент недобросовестной конкуренции в обход норм Всемирной торговой организации и резолюций ООН».

Так, американский закон о санкциях, принятый в августе, но еще не вступивший в силу, Лавров назвал попыткой США потеснить Россию на европейском рынке вооружений и энергетическом рынке. «Доля российского газа в Европе в действительности примерно соответствует доле норвежского газа, это около трети всех поставок от каждой из стран», — отметил министр.

Попытки же Еврокомиссии расширить действие Третьего энергопакета на проект «Северного потока-2» Лавров назвал «дискриминацией по политическим причинам».