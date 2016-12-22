На западе Москвы неизвестный похитил из банкомата 6,5 млн руб.

На западе Москвы грабитель похитил из банкомата свыше 6,5 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, инцидент произошел 29 октября в 4:50 мск в банкомате, расположенном в доме 5а по улице Пырьева. Неизвестный зашел в помещение, к которому был свободный доступ, отжал дверцу в банкомате, украл две кассеты с купюрами и скрылся.

«Материальный ущерб составил 6,579 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража) УК РФ. Принимаются меры к розыску и задержанию», — пояснили в пресс-службе.

19 сентября на юго-востоке столицы неизвестные взорвали банкомат Альфа-банка с целью похищения денежных средств; точная сумма ущерба не называлась. В результате взрыва, по данным полиции, никто не пострадал.