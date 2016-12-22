МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Главное управление МЧС по Москве предупредило о резком ухудшении погоды в столице в ближайшие часы. Об этом говорится в экстренном сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным МЧС, в Москве и области ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Ведомство предупреждает о гололедице, налипании мокрого снега, усилении северо-западного ветра до 15–20 м/с. Такая погода сохранится до ночи 1 ноября.

Не исключены заторы на дорогах и увеличение числа ДТП, повреждения линий электропередачи (ЛЭП) из-за налипания снега, частичный повал деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В разговоре с РБК дежурный метеоцентра «Фобос» Олег Прокофьев подтвердил, что в столице ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. «Температура в городе будет 2–4 градуса, в Московской области — от 0 до 4 градусов. Облачно, ветер усилится к вечеру до 7–12 м/с, местами будут порывы до 17 м/c. Атмосферное давление аномально низкое — 717 мм, к вечеру будет постепенно повышаться», — добавил он.

Накануне, 30 октября, синоптики предупредили о рекордно низком давлении и ливнях в Москве. По данным центра «Фобос», 30 и 31 октября в столице может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Также они предупреждали о возможности «зарядов» мокрого снега. Пик ненастья прогнозировался на вторник, 31 октября.