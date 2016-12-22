Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР, певца Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Лещенко Льва Валерьяновича», — гласит текст указа.

Кроме того, тем же указом звание заслуженного артиста России присвоено артистам Елене Белевич-Оболенской, Вере Воронковой, Константину Дубичеву, Андрею Зарецкому, Любови Лазаревой, Ирине Рубцовой, Наталье Старковой, Зуфару Харисову и Рустему Шагимарданову.

Лев Лещенко — советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР. Он начал свою карьеру в Московском театре оперетты. Наиболее известными из исполненных им песен являются «День Победы», «Родительский дом», «Ни минуты покоя», «Прощай» и многие другие. Певец в 2002 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.​ Лещенко преподает в Российской академии имени Гнесиных.