Медведев сделал платными еще два участка трассы Москва — Санкт-Петербург

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о платном проезде на двух участках трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) в Тверской и Новгородской областях. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Как следует из текста документа, платными станут участки с 208-го км по 258-й км в Тверской области и с 334-го км по 543-й км в Новгородской области. В распоряжении подчеркивается, что полученные средства «будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог».

Крайним сроком взимания платы за проезд на данных участках в распоряжении правительства указан июль 2110 года.

Как говорится в описании к документу, соответствующее распоряжение было подготовлено Минтрансом в соответствии со ст. 36 федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

В конце августа правительство утвердило взимание платы на двух участках трассы М-4 «Дон». Отныне платными станут участки с 1091,6-го км до 1119,5-го км в Ростовской области и с 1195-го км до 1319-го км в Краснодарском крае. Согласно документам, плата за проезд по ним будет взиматься в течение 92 лет. Объехать платный участок будет можно по дороге Р-217 «Кавказ».