Путин разрешил задерживать приставам должников по алиментам

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий поправки в КоАП, позволяющие судебным приставам задерживать должников по алиментам без участия полиции. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно поправкам в ст. 27.3 КоАп, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наделяются полномочиями задерживать просрочивших выплаты по алиментам лиц.

О том, что Госдума одобрила поправки в КоАП, разрешающие судебным приставам задерживать без полиции должников по алиментам, стало известно 20 октября. Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей сроком от одного до двух месяцев наказывается административным арестом до 15 суток, обязательными работами или штрафом в размере 20 тыс. руб.

Изменения в состав лиц, которые могут задерживать злостных неплательщиков по алиментам были мотивированы тем, что подключение полиции к подобным функциям усложняет процедуру, а также требует дополнительных расходов. До этого сотрудники ФССП не имели права доставлять принудительно этих лиц, а, так как по вызовам в суд они обычно не являются, приходилось задействовать сотрудников МВД. По замыслу парламентариев, расширение прав судебных приставов позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания