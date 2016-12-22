В США суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии

Судья ​Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне заблокировал действие указа Трампа, который налагает запрет на службу трансгендеров в американской армии, передает Reuters. Минюст США уже выразил разочарование этим решением.

Иск в суд в отношении указа Трампа подала группа защиты прав трансгендеров. Они указали на то, что документ, подписаный президентом, носит дискриминационный характер. В частности, в иске указывалось, что указ нарушает право всех американцев на равенство и конституцию Соединенных Штатов. Приняв сторону истцов, судья заблокировал действие указа до окончания судебного разбирательства.

Адвокат Дженнифер Леви, защищавшая в суде права трансгендеров, назвала это чрезвычайно важным решением. «Это подтверждает, что транссексуалы могут и должны иметь право служить в армии, если они подходят для этого», — заявила она. По словам Леви, суду удалось проникнуть сквозь «дымовую завесу», которой правительство пыталось скрыть то, что указ является предвзятым и связан с предрассудками в отношении трансгендеров.

Запрет на службу трансгендеров в армии был подписан Трампом в августе и должен был окончательно вступить в силу в марте 2018 года. Также президент США запретил Пентагону оплачивать операции по смене пола.

Это не первый случай, когда указы Трампа блокируются на судебном уровне. Так, в феврале указ Трампа, запрещающий въезд на 90 дней для жителей Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, у которых нет визы или вида на жительство заблокировал суд в штате Вашингтоне. Позднее, суд в штате Гавайи сделал блокировку указа бессрочной.