Волкер отверг участие ДНР и ЛНР в введении миротворцев в Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер опроверг возможность участия самопровозглашенных республик Донбасса в процессе ввода миротворцев на восток Украины. По его словам, миротворцы должны будут обеспечить стабильность на территории ЛНР и ДНР до передачи их под контроль Киева, рассказал он в интервью изданию «Громадское».

«Думаю, по этому вопросу решено: Минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил Волкер.

При этом он отметил, что пока рано говорить о том, какие именно страны направят свои силы для формирования миротворческих подразделений в Донбассе. «Оценить количество и природу самой миссии можно будет только тогда, когда будет согласие по ее мандата», — пояснил спецпредставитель США.

Волкер подчеркнул, что конечной целью урегулирования в Донбассе является передача ЛНР и ДНР под контроль Киева в соответствии с Минскими соглашениями. Однако, утверждает он, эта задача усложняется из-за позиции России. «Да, это сложно, территории до сих пор оккупированы, огонь не прекращено, со стороны России нет ни одного движения навстречу. Поэтому, надеюсь, мы заставим Россию не закрепляться, а наоборот выводить свои силы, давая дорогу миротворцам», — сказал Волкер.

Ранее Курт Волкер обсудил возможность ввода миротворческих сил в Донбасс с депутатами Верховной рады Украины. Также на этой встрече ему было передано письмо от родственников «политзаключенных Кремля из Крыма и военнопленных Донбасса».

Киев настаивает на том, что миротворческая миссия должна быть размещена как в зоне конфликта в Донбассе, так и на российско-украинской границе. По словам президента Украины Петра Порошенко, США поддерживают такой план украинских властей. В то же время в Кремле считают что миротворцы в зоне конфликта должны появиться на основе условий, согласованых с ЛНР и ДНР. Также в Москве заявили, что миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения между сторонами украинского конфликта.