После приземления ракеты Falcon 9 произошло возгорание

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X после успешного вывода спутника на орбиту приземлилась на платформу в Атлантическом океане, сообщает The Verge. Вместе с тем, издание разместило видео приземления, на котором видно, что после контакта с платформой нижняя часть ракеты оказалась в огне.

В Twitter Space X сообщается об успешном приземлении первой ступени ракеты. Компания не сообщила о каких-либо неполадках. Вместе с тем, The Verge обратило внимание на то, что после посадки часть ракеты загорелась. Это видно на видео с платформы.

Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде вечером 30 октября. Она успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Koreasat-5A, предназначенный для Южной Кореи. В этом году это 13-я успешная миссия ракеты Falcon 9.

В середине сентября основатель Space X Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео с подборкой неудачных приземлений Falcon 9. Мрачная история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, в итоге смогла приземлиться. Может быть, Falcon понял, что до сих пор любит нас, или наконец прочитал инструкции», — написал он под видео.

До этого, в августе Falcon 9 была использована для вывода на орбиту космического грузовика Dragon. Космический корабль доставил груз для экипажа МКС.