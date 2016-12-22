«Татнефть» заявила о планах впервые выплатить дивиденды за 9 месяцев

Совет директоров «Татнефти» на заседании 6 ноября обсудит первую в корпоративной истории выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

На повестке дня стоят «рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов за девять месяцев 2017 года и порядку их выплаты».

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов 27 октября в интервью ТАСС сообщил, что компания планирует рассмотреть выплату промежуточных дивидендов.

«Мы рассматриваем возможность выплаты промежуточных дивидендов и оцениваем все «за» и «против» такой политики», — заявил Маганов.

По его словам, в 2017 году компания приняла решение о единовременном повышении дивидендных выплат по итогам 2016 года до 50% чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). «В связке с увеличением чистой прибыли это привело к удвоению выплачиваемых дивидендов на одну акцию до 22,81 руб.», — подчеркнул Маганов.