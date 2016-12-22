Взятого в заложники воспитанника детского сада в Армении освободили

В армянском Армавире полиция вывела из здания детского сада захваченного в заложники трехлетнего ребенка, заявил заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян. Об этом сообщает агентство Aysor.

Как рассказал журналистам Погосян, ребенок не пострадал. «Мужчина попытался нанести себе увечья, что было пресечено правоохранителями. Мы всего лишь применили спецсредства», — сказал он.

Как рассказали в полиции телеканалу Yerkir, мужчина попытался совершить самоубийство. Сейчас он госпитализирован.

Как передает агентство News.arm, около детского сада были слышны выстрелы.

О том, что в Армавире вооруженный ножом мужчина захватил в заложники ребенка в детском саду «Манушак», стало известно ранее 30 октября.

Как сообщает Armenpress, вооруженный мужчина заперся с захваченным ребенком в одном из помещений детского сада и, по неподтвержденной информации, потребовал встречи с женой, работающей в дошкольном учреждении. Телеканал А1+ назвал имя мужчины — Аграм Овикян.​ В то же время правоохранители «в интересах следствия» воздерживаются от обнародования любой информации, связанной с мужчиной, хотя и отмечают, что его личность установлена.

Другие дети и сотрудники детского сада были эвакуированы из здания.