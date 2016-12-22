Путин рассказал о сборе биологического материала россиян

На заседании президентского Совета по правам человека, которое прошло в Кремле, Владимир Путин заявил, что в России собирают «биологический материал» о проживающих в стране людях. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

Реплика президента последовала после слов председателя организации «Российский общественный институт избирательного права» Игоря Борисова. Он сказал, в единый день голосования 10 сентября около миллиона просмотров видеотрансляций с избирательных участков «были инициированы с IP-адресов из-за рубежа». Борисов задался вопросом, «для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись, фактически образа человека, и как он дальше будет использоваться». «Я лично озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках и непонятно, как и для каких целей они там будут находиться», — добавил Борисов.

Путин ответил: «Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делается?». Сбор биоматериала проводится профессионально, добавил глава государства, россияне являются «объектом очень большого интереса». Но относиться к этому надо «без всяких страхов», также отметил Путин.

«Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны», — заключил президент.

На момент публикации заметки этот фрагмент отсутствовал в части стенограммы, опубликованной на сайте Кремля. На заседании СПЧ обсуждалась государственная политика по увековечению памяти жертв политических репрессий и конкретные меры, которые принимаются в этом направлении, а также вопросы, касающиеся экологии и окружающей среды.

Игорь Борисов рассказал РБК, что обратил внимание президента на «повышенный интерес не только к нашим выборам, но и в целом к гражданам России» со стороны иностранных государств. «С видеокамер по последним выборам было инициировано чуть меньше миллиона включений и записей с адресов, расположенных за границей, за пределами территории России. Понятно, что с какой-то целью осуществляется сбор информации», — сказал он.

По его словам, интерес к России и к русской нации повышен. «Собирается материал, который может быть использован в дальнейшем», — добавил Борисов.