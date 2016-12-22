Эксперты предсказали неразбериху на дорогах после изменений в ПДД

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил РБК, что унификация правил кругового движения, утвержденная правительством 30 октября, может привести к неразберихе и заторам.

«В некоторых случаях неслучайно действовал другой принцип — «помеха справа» в тех случаях, когда не было каких-либо знаков. Так было удобней, к этому правилу уже привыкли опытные водители. Сейчас начнутся неразбериха и заторы», — сказал он.

Похмелкин отметил, что не видит нужды также изменять правила движения и разметки на перекрестках, где пересекаются транспортные потоки. Эксперт «ни разу не слышал» жалоб на действующие правила.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил в беседе с РБК, что «вафельная» разметка предназначена скорее для того, чтобы увеличить поборы с автомобилистов. По его мнению, теоретически это хороший инструмент, однако эксперт сомневается, что данные нововведения будут внедрены правильно. Шкуматов подчеркнул, что заторы возникают из-за «рассинхронизации» светофоров на соседних перекрестках, и проблемные места «прекрасно известны» властям.

«Вместо того чтобы синхронизировать светофоры, обеспечить гармоничное движение и убрать предпосылки для нарушений, скорее всего, будут банально рисовать эту разметку, ставить камеры и зарабатывать деньги — так проще и денежнее», — сказал Шкуматов. Он добавил, что неосведомленность водителей о новых правилах кругового движения приведет к росту аварий.

В то же время автоэксперт ​ Андрей Ломанов позитивно оценил изменение приоритета движения машин на участке с круговым движением. Он отметил, что «Европа пользуется этим давно». Ломанов считает, что нововведения позволят избавиться от заторов, связанных с круговым движением.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 30 октября утвердил новые правила кругового движения. Согласно двум правительственным постановлениям, изменился приоритет при проезде автомобилей на участках с круговым движением — его получают те, кто уже движется по кругу, а те, кто въезжают на него, будут вынуждены уступать дорогу. Кроме того, утверждена «вафельная разметка» — «зона перекрестка».

Первый вице-премьер Игорь Шувалов добавил, что местные власти получат право обозначать новые перекрестки специальной диагональной разметкой. Он одобрил нововведения и утверждение «единообразной практики», а также отметил, что данные правила используют все страны ОЭСР.